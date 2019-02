Maugeri: Formigoni in carcere. Difesa chiede domiciliari

(Teleborsa) -pur con il morale a terra, "quasi sconvolto", ha intrapreso la nuova vita da detenuto "con una grande serietà e compostezza". L'ex Presidente della Regione Lombardia, condannato in via definitiva per corruzione a 5 anni e 10 mesi di reclusione per la vicenda Maugeri-San Raffaele , questa mattina, 22 febbraio 2019, si è presentato di sua spontanea volontà davanti al carcere milanese di Bollate.Formigoni è stato accusato di aver creato in Regione una corsia preferenziale per le due fondazioni nel settore sanità con una delibera sulle funzioni non tariffabili del 2006 e un'altra sul non profit del 2007. Insieme a lui condannati anche Costantino Passerino, ex manager della Maugeri (7 anni e 7 mesi) e l'imprenditore Carlo Farina (3 anni e 4 mesi).. La richiesta è stata presentata dall'avvocato Mario Brusa al sostituto procuratore generale di Milano Antonio Lamamma.