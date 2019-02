Pluralismo dell'informazione, Agcom richiama Rai e Sky

(Teleborsa) - Sularriva il richiamo dell'. L'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha "verificato la non piena osservanza alla raccomandazione recata dalla delibera del".Nello specifico, per quanto riguarda lanel mirino la programmazione informativa di gennaio e su altre vicende citando anche una puntata di Tgpost (Raidue). Persi riferisce a Skytg24- E ancora: "Per quel che concerne i programmi, si fa espresso riferimento all'esigenza del, sottolinea l'Agcom.Anche alla luce di alcuni esposti pervenuti, ilche deve essere sempre garantito uno spazio adeguato alla rappresentazione dei punti di vista alternativi sulla medesima tematica, in ossequio al principio della