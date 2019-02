Venice Simplon Orient Express, aria condizionata e tecnologia su 4 carrozze d'epoca

(Teleborsa) -. Nello stabilimento MIDA di Collesalvetti, vicino a Livorno, in pochi mesi di lavoro durante la sosta invernale, sono stati installati, da tempo treno turistico di lusso ma per molti decenni in servizio regolare con il ben più anziano fratello, il leggendario Orient Express in perenne spola tra Parigi e Istanbul.Un compito difficile è stato rendere possibile l’installazione di sistemi altamente tecnologiciispirando capolavori del cinema e della letteratura. La nostra azienda è felicissima diin questo progetto di modernizzazione e di valorizzazione dello splendore del treno e ci auguriamo che questa importante partnership possaSottoposte all'intervento di miglioramento di sicurezza e confort. VSOE è di proprietà del Gruppo turistico-alberghiero britannicoma dallo scorso dicembre sono state avviate t, la cui conclusione è fissata per. Il Venice Simplon Orient Express, in servizio da marzo a novembre, segue in prevalenza il classico itinerario London-Paris-Milano-Venezia via Tunnel del Semplone. Percorre anche occasionalmente l'intera rotta originale fino a Istanbul.. In qualità di avanguardia tecnologica, Knorr-Bremse guida in maniera da oltre 110 anni lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e l’assistenza di moderni sistemi frenanti., divise in tre stabilimenti: un impianto produttivo ad, un altro ae il terzo a