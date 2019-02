Tria, Fisco: 30 miliardi l'anno il valore delle controversie tributarie

(Teleborsa) - Il valore delleannualmente si attesta attorno aie nel 2018 questi si sono suddivisi in 18,9 miliardi di euro in primo grado e 12,3 miliardi in secondo grado. E' quanto ha riferito il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario. Questi ha inoltre sottolineato che "nell'ultimoi dati relativi all'andamento del contenzioso tributario, i ricorsi e gli appelli presentati, hanno subito unaa conferma di un trend ormai consolidato. Un risultato eccellente che occorre migliorare attraverso interventi legislativi, mirati sia sotto il profilo regolamentare sia processuale, salvaguardando l'impianto e l'assetto generale di una giurisdizione speciale ed autonoma munita di ogni garanzia costituzionale".Migliorate anche lenei due gradi di giudizio che si sono ridotte, attestandosi sui, conformemente alla durata media dei tempi di giudizio europei.Il settore si dimostra nevralgico nel bilancio statale e la litigiosità fiscale, nonostante i dati rincuoranti, rimane una criticità elevata in Italia. "Appare necessario avviare un serio e approfondito confronto con gli operatori del settore mediante l'istituzione di un tavolo tecnico presso il ministero dell'Economia al fine di individuare i correttivi piu' adeguati, oltre che dotati della necessaria copertura finanziaria, da porre in essere per migliorare nel suo complesso il sistema della giustizia tributaria",conclude il discorso il Ministro Tria.