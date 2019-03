Italian Wine Brands acquista altre azioni proprie

Italian Wine Brands

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -, dal 25 febbraio al 1 marzo 2019 inclusi, haal prezzo medio ponderato di 11,28 euro per azione, per un controvalore titoli complessivo pari ad 69.375 euro.A seguito delle suddette operazioni, considerando le azioni già in portafoglio, la società che opera nel settore della produzione e della distribuzione di vini possiede 166.372 azioni proprie, pari al 2,25% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, seduta drammatica per, che si posiziona a 10,95 euro, con una discesa del 5,60%.