Vaccini obbligatori: stop a scuola per chi non è in regola

(Teleborsa) -. Scatta quest'oggi infattidi essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie, secondo quanto previsto dalla norma voluta dalla maggioranza che riguarda i bambini diIl(l'ultima quella che aveva fatto slittare l'obbligatorietà da settembre 2018 al 10 marzo 2019 appunto) al decreto Lorenzin, nonostante le sollecitazioni del vicepremier Salvini, che la scorsa settimana aveva chiesto di procedere per gradi e senza traumi.- A partire da oggi i genitori, che si erano avvantaggiati dell', nel settembre scorso, dovrannoprevisti (anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti Haemophilusinfluenzae tipo B, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella). E' dunque obbligatorio presentare il foglio della ASL,. A quanto non sono moltissimi i bambini fuori legge, in quanto vi sarebbero solo alcune centinaia in tutta Italia.Inoltre, l Legge Lorenzin, in caso di mancanza di vaccinazioni, prevede anche unaa carico di, ma sinora questa sanzione non è mai stata applicata.