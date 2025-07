XI Scuola estiva, Anief: "Il sindacato riparte contro la precarietà"

"Il problema più grave che dobbiamo affrontare è la precarietà nella scuola italiana. Un tema che va a ledere il diritto al lavoro, il diritto a una progressione di carriera, il diritto a una famiglia di migliaia di insegnanti, soprattutto donne, ma anche personale ata ed educativo della scuola italiana. Dobbiamo, quindi, cercare di aggredire e di prevenire l'abuso dei contratti a termine". È quanto afferma"Anief – ha proseguito– è riuscito a far cambiare le cose sulla ricostruzione di carriera, sull'attribuzione della carta docenti ai docenti al 31 agosto, sul risarcimento fino a 24 mensilità per abuso dei contratti, ma servono misure di prevenzione di questo abuso. E nel momento in cui si parla di attribuire 48mila immissioni in ruolo per noi diventa fondamentale portare avanti il doppio canale per assumere su posti di sostegno e su posti curriculari anche dalle graduatorie delle supplenze. E, quindi, oltre che dalle gae anche dalle graduatorie dei concorsi".