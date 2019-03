ENEA, cambiamenti climatici: Gianmaria Sannino a Teleborsa

(Teleborsa) - Oggi, giornata di contestazione mondiale per la lotta ai cambiamenti climatici (15 marzo 2019) guidata dalla 16enne attivista svedese Greta Thunberg ha incontrato a Roma, responsabile Laboratorio di Modellistica Climatica e Impatti dell'Al di là dei buoni propositi ad esempio abbiamo raggiunto, a febbraio di quest’anno, in atmosfera 414 parti per milione di anidride carbonica, che come sappiano è il gas per eccellenza climalterante. Questa, quindi da questo punto di vista abbiamo raggiunto un record poco invidiabile, abbiamo ricreato una situazione che non si ripresentava sulla Terra da più di un milioni di anni. Questo ovviamente ha delle conseguenze,. In Europa addirittura questa temperatura ha raggiunto e superato anche 1,2 o 1,3 gradi centigradi.Intanto bisogna ringraziare. In realtà gli effetti del cambiamento climatico saranno sempre più evidenti con gli anni futuri. In pratica a fine secolo avremo un mondo che è, dal punto di vista climatico, profondamente diverso da quello che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto noi e che abbiamo in questo momento quindi è anche giusto che a protestare siano quelli che poi saranno costretti a vivere in una situazione climatica profondamente differente.Per quanto riguarda le emissioni di gas climalteranti il principale indiziato è la produzione di energia, più del 46% di tutte le emissioni proviene dal modo in cui noi produciamo energia, quindi bisogna lavorare e. Basti pensare che il grosso dell'energia a livello mondiale viene ancora oggi prodotta dal petrolio, il carbone, che sta scemando leggermente, ma che comunque rimane sempre la seconda fonte di produzione energia, e poi abbiamo il gas, e abbastanza distanziato da tutto ciò, abbiamo poi le energie rinnovabili, quello a cui dobbiamo tendere una sorta di ribaltone energetico. Quindi. Sicuramente la scuola e la famiglia possono fare tanto e anche noi ricercatori dovremo cambiare il nostro linguaggio, cercare di essere un po più diretti, semplici nei confronti delle nuove generazioni per veicolare quelle informazioni che sono difficili da digerire e da spiegare da un punto di vista troppo tecnico.