Giglio Group approva risultati e piano e conferma focus su eCommerce

Giglio Group

(Teleborsa) -annuncia ied il nuovo, tenendo conto di una significativa, relativa alle, che sono state cedute alla società Vertice 360 per 12,5 milioni di euro in data 11 marzo. Il bilancio, infatti, non tiene conto della plusvalenza, mentre include tutte le minusvalenze correlate a questi asset.Il bilancio 2018 chiude quindi con un, includendo unlegato alla cessione di 7,3 milioni, madi 2,8 milioni relativa all'operazione, che verrà contabilizzata nel’esercizio 2019.Giglio Group, che dopo la cessione delle attività media,, area che nel 2018 è cresciuta a doppia cifra e proietta il Gruppo tra i principali Digital Enabler al mondo nel settore fashion."Il 2018 è stato l’anno più sfidante di sempre della storia di Giglio Group; per questo motivo, ad inizio 2019, abbiamo deciso di dare un impulso deciso e totale al nostro core business, abbandonando definitivamente il settore media con cui siamo nati 16 anni fa", ha affermato, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, aggiungendo "Ci siamo così proiettati con convinzione e in modo univoco nel mondo del luxury e-commerce, forti dei risultati ottenuti e che hanno portato il valore del transato (GMV) da 0 a 75,7 Milioni in due anni, abbinato ad una crescita a doppia cifra dei margini".Il(GMV) dal momento dell’ingresso di Giglio Group nell’attività B2C, nel corso del 2017, è passato da 51,1 milioni fine esercizio scorso addel 2018, con unasecondo il principio IFRS 15,sono pari arispetto ai ricavi dell’esercizio 2017 quando ammontavano ad Euro 30,7 milioni.Tenendo in considerazione solo le attività in continuità (continuing operations) ed includendo anche il consolidamento della società IBOX (ex E-volve), a decorrere dal 1 gennaio 2017, ii si sono attestati a(+10%), con una crescita dell'eCommerce B2B del 9% e del business eCommerce B2C del 13%. Ilnormalizzato è pari a -0,1 milioni di Euro.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato ilsull'eCommerce e prevede al 2021 ricavi superiori ai 70 milioni di euro, EBITDA oltre 9 milioni di euro ed investimenti complessivi per 5-7 milioni di euro. é poi prevsta una crescita del Gross Merchandise Value a 159 milioni di euro.