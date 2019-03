GPI, informativa sul programma di acquisto di azioni proprie

GPI

(Teleborsa) -rende noto di aver, tra l’11 e il 15 marzo 2019 inclusi, complessivamente, pari allo 0,024% del capitale sociale ad un prezzo medio ponderato unitario di 8,9141 euro per azione, per un controvalore complessivo di 33.944,77 euro.Al 18 marzo, il gruppo attivo nei sistemi informativi e servizi per la sanità e il sociale detiene direttamente 61.881 azioni proprie, pari allo 0,389% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, affondacon i prezzi allineati a 9,04 euro, per una discesa del 2,38%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 8,94 e successiva a quota 8,84. Resistenza a 9,16.