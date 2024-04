CIR, ok assemblea a bilancio e piano di stock grant 2024

CIR - Compagnie Industriali Riunite

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti disi è tenuta oggi a Milano sotto la presidenza di Rodolfo De Benedetti, in sede ordinaria e straordinaria ed ha approvato il bilancio dell’esercizio 2023, che evidenzia una perdita netta di 6.720.331 euro, che l’Assemblea ha deliberato di coprire interamente mediante utilizzo della disponibilità esistente sotto la voce “Altre riserve”.Il gruppo ha chiuso l’anno con ricavi consolidati pari a 2.379,8 milioni (2.226,8 milioni nel 2022), un margine operativo lordo consolidato a 352,2 milioni (296,2 milioni nel 2022) e un risultato netto consolidato pari a 32,8 milioni (-0,2 milioni nel 2022).L’Assemblea ha altresì, destinato ad amministratori e/o dirigenti della Società e di società controllate per un numero massimo di n. 4.000.000 units condizionate, non trasferibili a terzi o ad altri beneficiari, ciascuna delle quali attribuirà ai beneficiari il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione CIR, al decorrere dei termini e subordinatamente al rispetto delle condizioni previste dal piano di stock grant 2024. Le azioni assegnate in esecuzione del piano verranno messe a disposizione utilizzando azioni proprie della Società. Il piano ha la finalità di allineare gli interessi del management con gli obiettivi dicreazione di valore per il gruppo e i suoi azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo e favorire la permanenza di coloro che ricoprono posizioni chiave nel Gruppo.Il Consiglio di Amministrazione di CIR, riunitosi a seguito dell’Assemblea, ha deliberato ilproprie avviato in data 16 marzo 2022 e attualmente in corso. La nuova delibera prevede l’acquisto di massime 208.000.000 azioni proprie, fermo restando il limite del 20% del capitale sociale e le altre caratteristiche del programma, come approvate dall’Assemblea e già richiamate.Alla data del 28 aprile 2024CIR possedeva n. 75.186.274 azioni proprie, pari al 6,79% del capitale sociale della Società.Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica della permanenza dei requisiti, ha confermato quali amministratori indipendenti Philippe Bertherat, Tommaso Nizzi, Elisabetta Oliveri, Francesca Pasinelli e Maria Serena Porcari, cinque amministratori su un totale di nove.