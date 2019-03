Migranti, Mediterranea: la Guardia di Finanza sale a bordo

(Teleborsa) - Resta ferma davanti alle coste di Lampedusa la nave, battente bandiera italiana, del progetto, che ieri (18 marzo 2019) ha soccorsodavanti alle coste libiche, tra cui 12 bambini."La Mare Jonio ha incrociato un gommone in avaria che stava affondando con una cinquantina di persone - ha scritto la ONG Mediterranea saving humans -. Li stiamo già soccorrendo".Mediterranea, dopo aver ricevuto dalla Guardia di Finanza (GdF) il divieto d'ingresso in acque territoriali, aveva chiesto alle autorità italiane un "porto sicuro" a causa del "mare forza 7", per poi dirigersi verso Lampedusa.Stamattina, 19 marzo 2019, la GdF è salita a bordo dell'imbarcazione per aver violato le norme impartite dal Viminale mentre il sindaco di Lampedusa,, si è detto disposto ad accogliere i migranti: