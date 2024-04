Eventi e scadenze del 3 aprile 2024

Martedì 02/04/2024

Mercoledì 03/04/2024

(Teleborsa) -- Abidyan e Accra - Visita Ufficiale del Presidente Mattarella nella Repubblica della Costa d'Avorio e Visita di Stato nella Repubblica del Ghana- Vertice OPEC Plus a Vienna- Bruxelles - I ministri dell'UE discuteranno su tre argomenti principali: il trasporto ecologico, la mobilità attiva e il ciclismo e la connettività ferroviaria tra le città europee- Bilancio finanza pubblica della Francia- Napoli - Evento organizzato da Destination Italia con focus sul Turismo Sostenibile. Interverranno, tra gli altri, il ministro Santanché, i sottosegretari di Stato Butti e Ferrante, la Presidente ENIT e il Direttore di Fondazione FS Italiane08:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella09:00 -- Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea, svolgono l’audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti09:30 -- Stazione di Roma Tiburtina - Presentazione del totem multimediale Binario della Memoria per ricordare le vittime della Shoah e gli oltre mille ebrei romani che il 18 ottobre 1943 furono deportati nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Saranno presenti, tra gli altri, Luigi Ferraris (AD Ferrovie dello Stato Italiane) e Gennaro Sangiuliano (Ministro della Cultura)10:00 -- Convocato il tavolo al MIMIT sullo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Presente, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso10:00 -- Aula dei Gruppi parlamentari - Al convegno "Strategie e strumenti per la sicurezza stradale nella mobilità", intervengono il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e il ministro della Salute, Orazio Schillaci10:30 -- Guardia di Finanza - La presentazione del calendario eventi del gruppo sportivo della Guardia di Finanza per i 250 anni della fondazione del Corpo, si svolgerà presso Villa Spada a Roma11:00 -- Senato - Logista presenta lo studio Ispos sul fenomeno dell'illegalità. L'indagine fornirà una fotografia dettagliata del fenomeno per dare una risposta ai diversi interrogativi11:30 -- Milano - Conferenza stampa di presentazione del progetto "Switch On" di Fastweb per l'ingresso di Fastweb Energia nel mercato energetico18:10 -- Economic Outlook- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio