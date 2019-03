Nave Jonio, migranti sbarcano a Lampedusa. Sequestro della Finanza. Aperta inchiesta

(Teleborsa) - "Spero che si possa eseguire un sequestro perchéattraversando il mare fino a Lampedusa.perché mettono anche a rischio la vita dei migranti”. È quanto dichiarato dala Pomeriggio Cinque in merito alla vicendaLa vicenda "deve vedere soluzione nelle prossime ore", ha confermato il vicepremier in collegamento con la trasmissione di Canale 5, spiegando di essere in contatto con il presidente Conte e con il ministro Salvini" per risolvere subito, nel giro delle prossime ore la vicenda. Quando ci sono questi episodi bisogna”.Nel frattempo, laal momento a carico di ignoti, con l'ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il sequestro è probatorio e dovrà essere confermato entro 48 dalla Procura.La nave ha già lasciato il punto di fonda e, una volta entrata a Lampedusa, tutti i 48 migranti sono stati fatti scendere.