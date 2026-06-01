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Nocivelli: "nessun ritardo" nell'avvio dei lavori nonostante inchiesta su Parco della Salute

Finanza
Nocivelli: "nessun ritardo" nell'avvio dei lavori nonostante inchiesta su Parco della Salute
(Teleborsa) - Nocivelli ABP, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, afferma di "confidare pienamente nel lavoro delle Autorità competenti, certa che sarà fatta piena chiarezza sulla vicenda", dopo l'avvio dell'indagine da parte della Procura di Torino sul progetto del Parco della Salute di Torino.

La società "ribadisce la propria estraneità ai fatti oggetto degli articoli di stampa e conferma di aver sempre operato nel rispetto della normativa applicabile, dei principi di correttezza, trasparenza e massima collaborazione istituzionale". Come confermato dal Commissario Straordinario Marco Corsini, "allo stato non risultano motivi tali da determinare ritardi nell'avvio delle opere né da interrompere la procedura in corso".
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