FTI Consulting nomina Emanuele Grasso alla guida delle attività in Italia

(Teleborsa) - FTI Consulting , società statunitense di consulenza specializzata per le organizzazioni che affrontano situazioni di crisi e trasformazione, ha annunciato la nomina di Emanuele Grasso a Senior Managing Director e Responsabile del segmento Corporate Finance della società in Italia.



Dopo quasi un decennio a New York, Grasso ritorna in Italia portando oltre 30 anni di esperienza nella consulenza su tre filoni distintivi della finanza corporate in cui opererà FTI: Ristrutturazione & crisi d'impresa, Trasformazione aziendale, Operazioni di finanza straordinaria. Prima di entrare in FTI Consulting, era Partner nel team Transaction Services di PwC a New York. In precedenza era basato a Milano, dove ha contribuito all'espansione del team europeo per i servizi finanziari e ha fondato una divisione sportiva di successo specializzata nella finanza del calcio.



Grasso potrà contare sull'esperienza di Claudio Costamagna - chairman di CC & Soci - membro da oltre dieci anni del consiglio di amministrazione di FTI Consulting e dal 2025 Lead Independent Director della società quotata al NYSE, che sta rafforzando il supporto ai clienti italiani, investendo nell'inserimento di professionisti altamente specializzati e nell'ampliamento dell'offerta di servizi finanziari dell'ufficio di Milano.



"Tornare in Italia per entrare in FTI è per me una opportunità entusiasmante - commenta Grasso - Avere Claudio Costamagna, consigliere d'amministrazione di FTI a New York, significa potere contare su una figura di riferimento nel panorama finanziario internazionale, e un ulteriore acceleratore nello sviluppo del business, potendo attingere alla sua lunga esperienza ai vertici dell'investment banking internazionale dove ha contribuito alla realizzazione di numerose operazioni strategiche, consolidando relazioni di altissimo livello con investitori istituzionali, imprenditori e operatori globali per supportare la crescita della practice Corporate Finance e Financial Services nel Paese e all'estero".



(Foto: © rawpixel)

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