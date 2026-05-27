Presidenza del Consiglio e GDF, nuovo protocollo d'intesa con focus su Golden Power

(Teleborsa) - La Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Guardia di Finanza hanno sottoscritto oggi, a Palazzo Chigi, un protocollo d'intesa volto a rafforzare la collaborazione istituzionale nei settori di comune interesse strategico. L'accordo è stato firmato dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Carlo Deodato, e dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro.



Il protocollo disciplina una collaborazione strutturata e continuativa tra la Presidenza del Consiglio e la Guardia di Finanza nell'ambito delle attività istruttorie connesse all'esercizio dei poteri speciali (Golden Power), nelle procedure relative alla composizione del dissenso tra pubbliche amministrazioni nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, nonché nelle attività riguardanti la destinazione delle risorse derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF attribuite alla gestione diretta statale.



L'intesa prevede, inoltre, l'individuazione congiunta delle aree tematiche di maggiore interesse, al fine di sviluppare attività coordinate di osservazione, raccolta ed elaborazione dei dati, nonché forme di scambio informativo e collaborazione operativa funzionali al perseguimento degli obiettivi comuni.

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