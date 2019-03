Moncler in rosso in Borsa. Eurazeo liquida quota residua

(Teleborsa) -

Giornata no per Moncler, che oggi è il peggior titolo del FTSE MIB, con una flessione dell'1,59%. La società dei noti piumini risente dell'uscita di Eurazeo dal capitale: mediante una operazione di bookbuilding accelerato sono state vendute 12,2 milioni di azioni circa, pari al 4,8% del capitale.



L'operazione è stata finalizzata d un prezzo di 36,5 euro per azione, per un controvalore complessivo di 445 milioni. Eurazeo così esce definitivamente dal capitale di Moncler dopo esservi entrato nel 2011 con una partecipazione del 45% ed un investimento di 930 milioni, poi progressivamente liquidato.

Lo status tecnico di breve periodo di Moncler mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 36,78 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 35,89. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 37,67.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa