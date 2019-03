Saipem Open Talks, in Italia occorre velocizzare iter approvativo

Saipem

(Teleborsa) -e quindi occorre creare unapprovativo.Lo ha sottolineato, nel corso degli, un evento organizzato da Cartesio e Teleborsa.L'evento di oggi, dedicato all'innovazione tecnologica ed alla digitalizzazione, ha messo in luce il ruolo chiave della trasformazione digitale per portare avanti l'innovazione, per condividere idee e per creare valore per tutti i partecipanti.