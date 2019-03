Enertronica, nuova commessa in America Latina per Elettronica Santerno

Enertronica

(Teleborsa) - La controllata di, Elettronica Santerno, ha sottoscritto un MOU relativo alla fornitura di circa 160 MW di inverter fotovoltaici in Colombia.La commessa, sottoscritta con una delle principali utility operanti nel paese, ha un valore di circa 8 Milioni di dollari e rappresenta il primo elemento di importanza rilevante della pipeline ordini a valere per il 2020/2021.La commessa prevede la fornitura del nuovo prodotto Skid 8000 particolarmente ottimizzato per l’operatività in altitudine.