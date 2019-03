Apple TV, in attesa della presentazione a Cupertino

Apple

(Teleborsa) - E' atteso per l'una del pomeriggio, ora americana, lo Show time firmatoin cui la società di Cupertinola sua tanto attesa. Per ora tante indiscrezioni fanno presagire la presenza in questo evento, non di iPad, Phone o computer bensì di servizi. Protagonisti della giornata infatti saranno lee, forse, anche una dedicata aiSicuramente isono quelli su cuihai, circa un miliardo e mezzo, per essere più che concorrenziale contro i colossi del web comePrime. Bollono all'interno della pentola Apple programmi presentati da nomi illustri della tv e del cinema americano, documentari, film d'animazione e molto altro. Per rendere possibile tutto ciò sono stati chiamati a raccolta registi del calibro di Spielberg, attori come Jennifer Aniston e Reese Witherspoon e conduttori della levatura di Oprah Winfrey.Nonostante la nuova proposta della mela sia la star di oggi, per poterla utilizzare concretamente bisognerà attendere la fine dell'anno e ancora non è chiaro se essa sarà usufruibile solo dal miliardo e mezzo di possessori dei prodotti Apple o se sarà accessibile anche attraverso altri canali di distribuzione.Quel che per ora è noto è che, se da un lato c'è fremente attesa per l'attivo dell'Apple TV, dall'altro c'è anche chi ne ha già preso ufficialmente le distanze. Netflix ha dichiarato di non aver intenzione di rendere possibile un'abbonamento al suo portale tramite la nuova arrivata e si attendono reazioni simili anche dagli altri concorrenti.