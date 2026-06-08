Apple, un nuovo Siri tra le novità della Worldwide Developers Conference

Ma il titolo soffre al Nasdaq

(Teleborsa) - Il CEO di Apple , Tim Cook, ha inaugurato la Worldwide Developers Conference annuale in cui ha svelato la nuova generazione della sua piattaforma di intelligenza artificiale, che include un aggiornamento dell'assistente digitale Siri.



Il nuovo sistema Apple Intelligence, basato sulla tecnologia di Google, sarà in grado di comprendere meglio il contesto delle richieste degli utenti, ha dichiarato lunedì il responsabile del software Craig Federighi.



Siri è "più intelligente, competente e capace", ha affermato Federighi. Il nuovo assistente, chiamato Siri AI, sarà inizialmente disponibile in inglese, per poi essere esteso ad altre lingue.



Le modifiche migliorano anche le funzionalità di Visual Intelligence di Apple, fornendo informazioni su ciò che l'utente vede, e perfezionano gli strumenti di scrittura.



Federighi ha affermato che i nuovi aggiornamenti software si concentreranno su tre aree: IA, miglioramenti delle prestazioni e sicurezza. Gli aggiornamenti consentiranno il caricamento più rapido di software e foto. Le nuove protezioni per la sicurezza dei bambini, infine, gestiranno il tempo di utilizzo dello schermo e contribuiranno a impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati.



Per quanto riguarda la linea di computer Mac, Federighi ha annunciato che il prossimo macOS si chiamerà Golden Gate.



Il rinnovamento di Siri è fondamentale per il ritorno nel campo dell'intelligenza artificiale da parte di Apple, il cui titolo ha tuttavia reagito tiepidamente: il rialzo di oltre il 3% si è presto esaurito e al momento le azioni del colosso i Cupertino viaggiano in flessione di oltre un punto percentuale.

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