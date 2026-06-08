New York: brillante l'andamento di Apple
(Teleborsa) - Balza in avanti la casa di Cupertino, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,21%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Apple evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso di Cupertino rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 316,8 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 310. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 305,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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