New York: brillante l'andamento di Apple

(Teleborsa) - Balza in avanti la casa di Cupertino , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,21%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Apple evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso di Cupertino rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 316,8 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 310. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 305,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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