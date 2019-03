Il Comparto immobiliare italiano continua sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi (-1,18%)

Comparto immobiliare italiano

indice EURO STOXX

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

listino milanese

IGD

bassa capitalizzazione

Brioschi

Restart

Coima Res

(Teleborsa) - Iltermina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'L'ha chiuso a 12.624,83, in calo dell'1,18% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta poco mosso a 361,92, dopo aver avviato la seduta a 362,05.Tra le medie imprese quotate sul, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,11%.Tra i titoli adell'indice immobiliare, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,58%.In forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -3,05%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,25%.