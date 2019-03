Aeroporti Puglia, Presidente Onesti: "Lavoriamo per sviluppare rotte internazionali e marchio Puglia"

(Teleborsa) - E' stato presentato all'Aeroporto Karol Wojtyla di Bari il, la società che gestisce i quattro scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (Taranto).Un piano che punta ad un modello a quattro scali per il trasporto passeggeri, pur con le diversità che distinguono Foggia e Grottaglie, sulla diversificazione e sull'internazionalizzazione, ma soprattutto punta a promuovere il turismo ed i suoi benefici sulla Regione, che peraltro è il maggior azionista della società di gestione aeroportuale con una quota superiore al 99%.Teleborsa ha intervistato il Presidente di Aeroporti di Puglia,, che ha parlato dello sviluppo del turismo e del focus sull'intermodalità ed accessibilità degli scali pugliesi."Nel nostro piano è presente tutto, è un piano ambizioso che si propone di portare". ha affermato Onesti, aggiungendo"noi ce la stiamo mettendo tutta per rendere questi aeroporti sempre più competitivi"."Svilupperemo soprattutto lee anche i. Tutto questo per uno sviluppo del trasporto aereo con, con i vincoli importanti che l'Enac ci prescrive in modo consono ai vincoli di traffico"."L'altra grande integrazione è, la persona deve trovarsi a proprio agio nei collegamenti ai nostri aeroporti. Bari è già collegata tramite la rete ferroviaria e speriamo di poter collegare anche la città di Foggia con lo snodo di Barletta. Su Brindisi verrà costruita una nuova linea ferroviaria su Brindisi Centrale che permetterà di raggiungere l'aeroporto"."Per il turismo bisogna citare anche lo sforzo fatto dalla Regione per. L'area del Sud-Est dell'Italia è infatti diversa sotto il profilo del turismo da altre aree. C'è molta attenzione per il modo semplice di vivere e questo messaggio è stato portato all'estero e sta avendo un grande successo perché il turismo internazionale guarda con molta attenzione il turismo verso la Puglia e la Basilicata"."Un dato interessante è anche quello dellanei nostri aeroporti. Consideriamo una presenza media complessiva di, divisi 13 mila su Bari e 7 mila su Brindisi. Questo mostra come l'infrastruttura venga utilizzata e quanto è l'attenzione verso questa infrastruttura".