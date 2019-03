TAV, referendum: Salvini dice no alla richiesta del Piemonte

(Teleborsa) - Non si farà lachiesta dalla. A renderlo noto il Governatore. "Ho ricevuto la risposta del Ministro Salvini - spiega - con la qualelo svolgimento della consultazione popolare, prevista dall'articolo 86 dello statuto regionale" nell'del."Evidentemente - aggiunge - l'opinione dei"Ringrazio il Ministro - prosegue in tono evidentemente polemico - che, valutando degna di considerazione la nostra proposta, faa un non meglio precisatoche non contemplerebbe tale accorpamento".In assenza però di riferimenti normativi precisi - conclude il Governatore -i, trovando le modalità tecniche per farlo senza costi aggiuntivi per la comunità, su un tema così importante per ilArriva subito la replica, altrettanto stizzita, del Vicepremier. Il referendum sulla Tav non posso convocarlo, ma andrei a votare domani mattina.Sono Chiamparino, il Pd e la sinistra, che da anni governano la Regione, a non averlo reso possibileprevederlo