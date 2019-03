Più lotta a cardiopatie genetiche con prevenzione nelle scuole e nello sport

(Teleborsa) -. A seguito della sua scomparsa, nel 2018, è stata creata una Associazione,, per ricordarlo e per far sì che la sua morte non "rimanga vana".Tra le patologie genetiche del cuore,- anche in maniera non invasiva - e possono essere individuate grazie ad un semplice screening diagnostico con ECG.Contro il rischio di malattie genetiche del cuore che provocano aritmie pericolose e potenzialmente letalie le campagne di screening diagnostico con ECG. Donati nel 2019 quattro defibrillatori e finanziati corsi di formazione specialistica"Il Cuore di Andrea" collabora conche certificano la competenza acquisita nella defibrillazione. Gli ultimi defibrillatori sono stati consegnati all’Istituto Comprensivo “Via Bravetta” di Roma, che riunisce scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e al “Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala” di Benevento.L’attività di prevenzione voluta dall’associazione "iI Cuore di Andrea",