Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato a Grottammare per promuovere la sicurezza stradale nelle scuole

(Teleborsa) - Questa mattina i rappresentati della Polizia Stradale e del Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia hanno incontrato i 160 studenti e futuri automobilisti dell’Istituto "Fazzini-Mercatini" di Grottammare per promuovere i corretti comportamenti alla guida e l’importanza della sicurezza a beneficio di tutti gli utenti.



L’iniziativa - che ha toccato le principali comuni e città attraversati dalla rete gestita da Aspi - ha visto fino ad oggi la partecipazione di oltre 450 istituti scolastici e circa 34.000 giovani delle scuole secondarie di secondo grado. Anche quest’anno sono previsti approfondimenti in classe con il supporto dei professori, workshop e materiale educativo multimediale predisposto da ASPI e, dalla scorsa edizione, anche un quiz digitale.



Secondo l’Osservatorio "Non chiudere gli Occhi" di Skuola.net e Autostrade per l’Italia, le nuove generazioni sono particolarmente recettive. Allo stesso tempo, anche per l’influenza dei comportamenti degli adulti, tendono ad assumere più facilmente condotte scorrette alla guida.



"La sicurezza è un tema centrale per Autostrade per l’Italia – ha dichiarato il Responsabile d’Esercizio del Tronco di Pescara di Aspi, Emilio Cocozza–, iniziare a conoscere questo tema fin dai banchi di scuola è fondamentale per intercettare i più giovani che si stanno avvicinando alla guida sia delle due che delle quattro ruote. Grazie al dialogo e al confronto diretto, che questo tipo di incontri instaura con gli studenti, riusciamo a cogliere a pieno le loro esigenze e i loro dubbi per migliorarci sempre di più nelle iniziative di sensibilizzazione sul tema".



La Direzione di Pescara di ASPI gestisce circa 360 km di A14, passando per 5 diverse Regioni, 11 Province e 92 amministrazioni comunali: un’asse autostradale di raccordo tra nord e sud del Paese, cruciale per il commercio, i flussi turistici e la sinergia con il traffico marittimo.

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