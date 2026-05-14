ASPI e Polizia di Stato insieme a Codroipo per la sicurezza stradale nelle scuole

(Teleborsa) - Dopo le tappe di Scampia, Pescara, Bologna, Milano e Roma, il tour delle scuole per promuovere la sicurezza stradale e il rispetto delle regole alla guida, portato avanti dalla Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia, arriva a Codroipo. Questa mattina, infatti, presso l'Istituto "J.Linussio" i rappresentati della Polstrada e del Tronco di Udine di Aspi hanno incontrato i 37 studenti e futuri automobilisti, per promuovere i corretti comportamenti alla guida e l'importanza della sicurezza a beneficio di tutti gli utenti.



L'iniziativa - che ha toccato le principali comuni e città attraversati dalla rete gestita da Aspi - ha visto fino ad oggi la partecipazione di oltre 450 istituti scolastici e circa 34.000 giovani delle scuole secondarie di secondo grado. Anche quest'anno sono previsti approfondimenti in classe con il supporto dei professori, workshop e materiale educativo multimediale predisposto da ASPI e, dalla scorsa edizione, anche un quiz digitale.



Secondo l'Osservatorio "Non chiudere gli Occhi" di Skuola.net e Autostrade per l'Italia, le nuove generazioni sono particolarmente recettive. Allo stesso tempo, anche per l'influenza dei comportamenti degli adulti, tendono ad assumere più facilmente condotte scorrette alla guida.



"Lavoriamo ogni giorno affinché la viabilità sia sempre più sicura e più efficiente – ha dichiarato il Direttore del Tronco di Udine di Autostrade per l'Italia, Giuseppe Della Porta –." In questi incontri portiamo la nostra esperienza quotidiana, la nostra conoscenza e la nostra attenzione al tema della sicurezza alla guida. I giovani infatti rimangono sempre i soggetti più recettivi e più curiosi, questo ci fa capire i grandi passi in avanti che sono stati fatti su questo tema e ci fa sperare che siamo sulla strada giusta verso la più piena consapevolezza".



La Direzione di Udine di ASPI gestisce due tratti autostradali disgiunti: l'Autostrada A27, che collega Venezia a Belluno, e l'Autostrada A23, che da Udine arriva fino al confine di Stato con l'Austria, a Tarvisio. Due autostrade che offrono sorprendenti panorami collinari e montuosi, attraversano due regioni, quattro province, e 37 comuni e rappresentano un importante collegamento per il commercio con l'Europa centrale e orientale.

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