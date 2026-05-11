Scuola, scade termine scelta delle venti liste d'istituto da parte degli iscritti GaE

"Oggi scade laper quanti sono inseriti in, per scegliere le venti scuole in cui figurare nella prima fascia delle". Lo ricorda, Segretaria generale dell"La scadenza di oggi - ricorda la sindacalista - riguarda, nelle Graduatorie ad Esaurimento, che potranno scegliere fino a".Cozzetto ricorda poi che c'è anche un "limite per quanto riguarda la, di cui al massimo due circoli didattici".La Segretaria dell'Anief ricorda anche che sul sito del sindacato è possibile trovare l'elenco in cui scegliere la sede più vicina e ricevere consulenza anche per quanto concerne questa procedura.