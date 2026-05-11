Scuola, scade termine scelta delle venti liste d'istituto da parte degli iscritti GaE

"Oggi scade la presentazione delle domande
per quanti sono inseriti in Graduatoria ad Esaurimento
, per scegliere le venti scuole in cui figurare nella prima fascia delle graduatorie d'istituto
". Lo ricorda Chiara Cozzetto
, Segretaria generale dell'Anief
.
"La scadenza di oggi - ricorda la sindacalista - riguarda solo i docenti che sono inseriti nelle GaE
, nelle Graduatorie ad Esaurimento, che potranno scegliere fino a 20 istituzioni scolastiche
".
Cozzetto ricorda poi che c'è anche un "limite per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria di 10 istituzioni
, di cui al massimo due circoli didattici".
La Segretaria dell'Anief ricorda anche che sul sito del sindacato è possibile trovare l'elenco in cui scegliere la sede più vicina e ricevere consulenza anche per quanto concerne questa procedura.
"