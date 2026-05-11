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Scuola, scade termine scelta delle venti liste d'istituto da parte degli iscritti GaE

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"Oggi scade la presentazione delle domande per quanti sono inseriti in Graduatoria ad Esaurimento, per scegliere le venti scuole in cui figurare nella prima fascia delle graduatorie d'istituto". Lo ricorda Chiara Cozzetto, Segretaria generale dell'Anief.

"La scadenza di oggi - ricorda la sindacalista - riguarda solo i docenti che sono inseriti nelle GaE, nelle Graduatorie ad Esaurimento, che potranno scegliere fino a 20 istituzioni scolastiche".

Cozzetto ricorda poi che c'è anche un "limite per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria di 10 istituzioni, di cui al massimo due circoli didattici".

La Segretaria dell'Anief ricorda anche che sul sito del sindacato è possibile trovare l'elenco in cui scegliere la sede più vicina e ricevere consulenza anche per quanto concerne questa procedura.
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