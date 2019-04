Cerved, perfezionato accordo per acquisire 100% di Eurobank Property Services

Cerved Group

(Teleborsa) -espande il range di servizi nei paesi europei, in particolare in Grecia che offre interessanti opportunita` di crescita nel medio lungo termine nel settore del credit management.La holding direzionale al vertice del gruppo Cerved – attraverso la controllata Cerved Credit Management Group S.r.l.– ed Eurobank Ergasias S.A. annunciano di aver perfezionato un accordo per sviluppare una partnership industriale di lungo periodo avente ad oggetto la gestione delle attivita` di real estate.Nell'ambito di questo accordo, Cerved acquisira` l’intero capitale sociale di Eurobank Property Services S.A. (EPS) in Grecia e delle sue controllate. Le societa` acquisite sono leader nei servizi di real estate nei rispettivi paesi, offrendo un’ampia gamma di servizi di qualita` che includono valutazione, servizi di agency (vendita e affitto degli immobili), perizie tecniche, ricerche di mercato e property management. Lo scopo dell’operazione e` quello di consentire a EPS e alle sue controllate di dispiegare a pieno il loro potenziale al servizio di banche ed investitori, beneficiando anche del know-how e dell’approccio industriale di Cerved.. A tale prezzo potrebbe aggiungersi un earn-out di massimi Euro 5,0 milioni basato sul raggiungimento di risultati economici conseguiti nell'arco temporale sino al 2023. In parallelo EPS entrera` in un accordo triennale con rinnovo automatico fino ad ulteriori 2 anni con Eurobank per il servicing delle attivita` di real estate.