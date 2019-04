Istat, a febbraio disoccupazione in lieve aumento

(Teleborsa) -. Secondo quanto rilevato dall', acon una crescita di 0,1 punti percentuali: nello stesso mese si è registrato un, in particolare tra gli over 35 di entrambi i generi.(-0,1%, pari a -14 mila unità): il dato riguarda le donne (-20 mila) e si concentra tra i 25-34enni (-16 mila) e gli ultracinquantenni (-29 mila). Il tasso di inattività resta stabile al 34,3% per il quarto mese consecutivo.I numeri dell'Istat indicano cherispetto ai tre mesi precedenti. Nello stesso periodo, mentre si registra. Nel trimestre alla stabilità degli occupati si associa un calo delle persone in cerca di occupazione (-0,5% pari a -14 mila) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,2%, -21 mila)A febbraio si è infatti registrato anche un. Il dato è dovuto alla diminuzione dei dipendenti (-44mila), sia permanenti (-33 mila) sia a termine (-11 mila), mentre nell'ultimo mese risultano in aumento gli indipendenti (+30 mila).Il calo dell’occupazione è concentrato nella classe di età centrale dei 35-49enni (-74 mila), mentre si conferma il segno positivo per gli ultracinquantenni (+51 mila).Su base annua,. Crescono soprattutto i dipendenti a termine (+107 mila) e si registrano segnali positivi anche per gli indipendenti (+71 mila) mentre calano i dipendenti permanenti (-65 mila). Nei dodici mesi, la crescita degli occupati si accompagna al calo dei disoccupati (-1,4%, pari a -39 mila unità) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,3%, -169 mila).