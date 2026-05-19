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Regno Unito, Tasso disoccupazione in marzo
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19 maggio 2026 - 09.00
Regno Unito,
Tasso disoccupazione in marzo pari a +5%
, in aumento rispetto al precedente +4,9% (la previsione era +4,9%).
(Foto: © plasticperson / 123RF)
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