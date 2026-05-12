Istat, produzione industriale in crescita anche a marzo

L'aumento è dello 0,7% su base mensile e dell'1,5% su base annuale

(Teleborsa) - La produzione industriale è cresciuta per la seconda volta consecutiva a marzo, registrando un aumento mensile dello 0,7% rispetto a febbraio, trainata dalla dinamica positiva dei beni strumentali, mentre i beni di consumo mostrano cali congiunturali da ben quattro mesi. E' quanto emerge dall'ultimo report dell'Istat.



L’indice destagionalizzato aumenta su base mensile per i beni strumentali (+2,1%) e i beni intermedi (+0,3%); mentre si osservano flessioni per i beni di consumo (-0,4%) e l’energia (-1,2%).



Nonostante la ripresa di febbraio e marzo, il primo trimestre registra una lieve flessione della produzione: che fa segnare un -0,2% rispetto ai tre mesi precedenti.



In termini tendenziali, l’indice corretto per gli effetti di calendario risulta in crescita dell’1,5% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di marzo 2025), con una lieve accelerazione rispetto al mese precedente. Crescono in misura marcata i beni strumentali (+5,8%) e con minore intensità i beni intermedi (+0,5%); variazioni negative si osservano invece, per i beni di consumo (-1,9%) e l’energia (-3,1%).



I settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali più elevati sono la fabbricazione di mezzi di trasporto (+11,2%), l’attività estrattiva (+6,7%) e la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica (+6,1%). Le flessioni più ampie si rilevano nella fabbricazione di prodotti chimici (-7,8%), nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-4,0%) e nelle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchinari ed apparecchiature (-2,4%).





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