Milano
10:37
48.741
+0,15%
Nasdaq
18-mag
28.994
0,00%
Dow Jones
18-mag
49.686
+0,32%
Londra
10:37
10.394
+0,68%
Francoforte
10:37
24.613
+1,25%
Martedì 19 Maggio 2026, ore 10.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in aprile
Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in aprile
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
19 maggio 2026 - 09.00
Regno Unito,
Richieste sussidi disoccupazione in aprile pari a 26,5K unità
, in aumento rispetto al precedente 4,9K unità (la previsione era 23,1K unità).
(Foto: © Ion / 123RF)
Condividi
Leggi anche
Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in marzo
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 24 aprile
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 20 aprile 2026
Appuntamenti macroeconomici del 21 aprile 2026
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 19 maggio 2026
Tasso disoccupazione Regno Unito in febbraio
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 18 maggio 2026
Regno Unito, Tasso disoccupazione in marzo
Appuntamenti macroeconomici del 14 maggio 2026
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 8 maggio
Guide
Pensione integrativa: come funziona, quali forme esistono e quando conviene
Negli ultimi vent’anni il sistema pensionistico pubblico è stato progressivamente riformato in senso più restrittivo: l’età di uscita si è alzata, il metodo di calcolo è passato al contributivo e gli...
leggi tutto