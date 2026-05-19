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Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in aprile

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Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in aprile
Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in aprile pari a 26,5K unità, in aumento rispetto al precedente 4,9K unità (la previsione era 23,1K unità).

(Foto: © Ion / 123RF)
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