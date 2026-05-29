Giappone, tasso di disoccupazione in calo ad aprile al 2,5%

(Teleborsa) - Risulta in calo la disoccupazione in Giappone. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di aprile 2026 il tasso dei senza lavoro è sceso al 2,5% dal 2,7% del mese precedente e del consensus.



Il numero di disoccupati è salito a 1,93 milioni, in aumento di circa 50 mila unità rispetto all'anno precedente, segnando il nono mese consecutivo di aumento. Gli occupati sono pari a 68,6 milioni, in aumento di 640.000 unità rispetto all'anno precedente, il terzo mese consecutivo di aumento.





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