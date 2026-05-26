Istat, Turismo 2026: 71,6 milioni di presenze nel primo trimestre

Stranieri oltre il 54%

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere. Secondo una nota flash diffusa dall’ISTAT, gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze, con un aumento rispettivamente del 4,2% e del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.



A trainare la crescita è soprattutto la componente internazionale: le presenze dei turisti stranieri aumentano del 12,3% e rappresentano ormai il 54,6% del totale, confermando il peso sempre più rilevante del turismo estero per il settore italiano. Più contenuta invece la crescita della clientela italiana, salita del 2,2%.



Le presenze sono aumentate in tutti i mesi del trimestre, con i risultati migliori registrati tra febbraio e marzo. Nel dettaglio, rispetto al 2025, le presenze degli italiani crescono del 3,4% a febbraio e del 2,7% a marzo, mentre quelle straniere segnano rispettivamente +11,3% e +17,4%, con marzo che si conferma il mese più turistico del trimestre.



La crescita interessa sia il comparto alberghiero sia quello extra-alberghiero, ma con intensità differenti. Gli alberghi registrano un incremento delle presenze del 3,9%, mentre il settore extra-alberghiero – che comprende anche appartamenti e case in affitto breve – mette a segno un aumento del 14,7%. Nel complesso, gli hotel hanno accolto 16 milioni di arrivi e 46,3 milioni di presenze, mentre le strutture extra-alberghiere hanno totalizzato oltre 6,9 milioni di arrivi e 25,3 milioni di presenze.



Particolarmente sostenuta la crescita della clientela straniera nelle strutture extra-alberghiere (+21,5%), accompagnata anche da un aumento dei turisti italiani (+6,5%). Negli alberghi, invece, la presenza domestica resta sostanzialmente stabile (+0,2%), mentre quella internazionale cresce del 7,5%.



Anche sul fronte degli arrivi il contributo principale arriva dai visitatori stranieri (+10,2%), mentre gli arrivi dei residenti registrano una lieve flessione (-0,8%), legata soprattutto al comparto alberghiero. La permanenza media resta stabile a 3,12 notti, con soggiorni più lunghi per i turisti stranieri (3,53 notti) rispetto agli italiani (2,74 notti).

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