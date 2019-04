RFI, aggiudicati i lavori per altre due tratta della nuova ferrovia AC Napoli-Bari

(Teleborsa) -Dopo l’aggiudicazione nei giorni scorsi della gara per la tratta Apice–Hirpinia, nella giornata di oggi lunedì 1 aprile si è aggiunta lda parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) è stato ilcostituito da Pizzarotti (mandataria dell’ATI), Ghella, Itinera, Salcef, Eds Infrastrutture, Geodata Engineering, Integra e Rina Consulting. I lavori, per un, riguardano la nuova sede ferroviaria e le opere civili connesse, come l'armamento ferroviario, l'impianto di alimentazione aerea dei treni, sottostazioni elettriche comprese.L'accelerazione dei vari step dell'iter e l'aggiudicazione delle due gare a poche ore di distanza l'una dall'altra sono state frutto dell'impegno del Commissario della Napoli-Bari.o.Recentemente, per la tratta, il primo a livello mondiale a ricevere tale valutazione.Nel, alla prevista apertura della nuova linea,