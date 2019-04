Amazon, apre il primo deposito di smistamento nel Sud Italia

Amazon

(Teleborsa) -in provincia di Napoli ile primo investimento del colosso americano nel Sud Italia. Ad annunciarlo la stessa azienda di Siattle, la quale comunica anche che la nuova struttura sarà operativa nei prossimi mesi. Questa inoltre lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna con l'obiettivo di continuare ad investire nella sua rete di trasporti e in altre innovative soluzioni per espandere la propria capacità di consegna e velocizzare le spedizioni per i clienti.Nel, che si concentra in un', Amazon creerà circaa tempo indeterminato insieme all'assunzione, da parte dei fornitori di servizi di consegna, di più di 150 autisti sempre con la stessa tipologia di contratto.- ha dichiarato- dove grazie agli oltre 20 anni di esperienza nel settore, ai progressi tecnologici e agli investimenti nelle infrastrutture saremo in grado di garantire ai nostri clienti servizi innovativi e consegne più veloci che mai"."Questo è ile sono contento che sia stata scelta la Campania per la creazione di nuovi posti di lavoro - ha commentato il Ministro dello Sviluppo Economico,-. Amazon ha già una presenza importante in Italia e la sfida che ci poniamo come Governo è di rendere attrattive quelle aree del Paese che fino ad oggi sono state poco coinvolte nel processo di trasformazione digitale in atto. L'auspicio è che aziende come Amazon utilizzino le risorse del nostro Paese sia come piattaforma logistica, ma anche e soprattutto valorizzando le idee e il talento dei nostri giovani".