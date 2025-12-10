Amazon verserà 723 milioni al fisco: "Accordo raggiunto con l’Agenzia delle Entrate"

Amazon

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo con l’che prevede il versamento complessivo dial fisco italiano, di cui 511 milioni derivanti dall’intesa siglata oggi e 212 milioni da accordi precedenti relativi ad"Abbiamo raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate e rimaniamo concentrati nell'offrire un'esperienza di acquisto eccellente ai nostri clienti in Italia", afferma la società, aggiungendo che l’intesa "riflette il nostro impegno acon le autorità italiane".Amazon ha sottolineato inoltre che "ci difenderemo con determinazione rispetto all’eventuale, che riteniamo infondato£, ricordando di essere "tra i primi 50 contribuenti in Italia e uno dei maggiori investitori esteri nel Paese".Il gruppo ha evidenziato come "negli ultimi 15 anni abbiamo investito oltrein Italia, dove impieghiamo direttamente più di 19.000 persone", avvertendo però che "contesti normativi imprevedibili, sanzioni sproporzionate e procedimenti legali prolungati incidono sull’attrattività dell’Italia come destinazione di investimento".Amazon ha ribadito di "rispettare tutte le" e di presentare "dichiarazioni fiscali puntuali e accurate in ogni Paese in cui opera", evidenziando il proprio impegno nel supportare la compliance Iva delle aziende indipendenti presenti sulla piattaforma.Dal 2021 il gruppo aderisce al, raccogliendo e versando direttamente l’Iva per conto dei venditori terzi. Nel 2024 il contributo fiscale complessivo di Amazon in Italia ha superato, mentre gli investimenti sono stati pari a oltre 4 miliardi, contribuendo alla crescita di più di 20.000 Pmi italiane.