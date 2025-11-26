Foxconn Technology investe altri 569 milioni di dollari in Wisconsin

(Teleborsa) - Foxconn Technology
ha ottenuto l'approvazione statale per investire altri 569 milioni di dollari in Wisconsin
per costruire infrastrutture di intelligenza artificiale, a fronte della crescente domanda di server AI da parte dei clienti statunitensi.
La Wisconsin Economic Development Corporation ha dato il via libera
all'azienda di Taiwan, nota come assemblatrice di iPhone per Apple, per espandere le sue attività per realizzare server AI per giganti tecnologici statunitensi, tra cui Amazon
e Nvidia
.
Foxconn ha già investito oltre 2 miliardi di dollari in Wisconsin negli ultimi anni, creando circa 1.500 posti di lavoro.