Amazon, investimento di 35 miliardi di dollari in India entro il 2030. Focus sull'AI

Amazon

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'e-commerce e del cloud, ha annunciato l', basandosi sui quasi 40 miliardi di dollari investiti finora nel Paese. Questo investimento si concentrerà sull'espansione aziendale e su tre pilastri strategici: digitalizzazione basata sull'intelligenza artificiale, crescita delle esportazioni e creazione di posti di lavoro.L', porterà le esportazioni cumulative a 80 miliardi di dollari e offrirà i vantaggi dell'intelligenza artificiale a 15 milioni di piccole imprese, sostiene l'azienda, che afferma di essere il maggiore investitore straniero in India, il principale promotore delle esportazioni di e-commerce e tra i principali creatori di posti di lavoro nel Paese."Siamo onorati di aver preso parte al percorso di trasformazione digitale dell'India negli ultimi 15 anni, con la crescita di Amazon in India perfettamente in linea con la visione di Atmanirbhar e Viksit Bharat - afferma- Abbiamo investito su larga scala nella crescita dell'infrastruttura fisica e digitale per le piccole imprese in India, creando milioni di posti di lavoro e rendendo il Made in India globale."Riguardo alla generazione di un ulteriore milione di posti di lavoro, viene spiegato che saranno diretti, indiretti, indotti e stagionali. Questi deriveranno dall'espansione aziendale di Amazon e dalla sua, che supporta contemporaneamente settori paralleli tra cui servizi di imballaggio, produzione e trasporto.