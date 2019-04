Bankitalia: "Dopo Brexit tutti dovranno dare di più"

(Teleborsa) -. A dirlo è, in audizione davanti alle commissione Bilancio e Politiche UE della Camera nell'ambito dell'esame del pacchetto di atti dell'Unione europea riguardanti il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.Con l'uscita del Regno Unito tutti, compresa l'Italia, "avranno un po' meno o dovranno dare di più": sul quanto ancora è però troppo presto fare ipotesi visto che "dipenderà dalle tariffe che saranno applicate tra Gran Bretagna ed Europa".Per quanto riguarda l'Italia, da Palazzo Koch è arrivatoe quindi scarsa velocità di realizzazione degli interventi".Per far fronte ai ritardi, dovuti al cattivo utilizzo, Sestito ha ricordato come spesso si sia dovuto. Nel "passato si è affrontato questo problema al termine dei settennati con progetti sponda facilmente inseribili, ma se questo salva tempistica e fondi, non sempre riesce a salvare la qualità dei progetti stessi", ha sottolineato.Ciò è ancora più urgente perché. Sestito ha poi chiarito che i nuovi criteri di allocazione avranno un impatto positivo per il nostro Paese, portando a un aumento del 6% rispetto al precedente ciclo e questo "nonostante nell'insieme l'ammontare stanziato per le politiche di coesione sia in riduzione per l'Italia".. "L'Italia ha una sua tradizionale carenza sia a livello delle imprese che delle amministrazioni pubbliche nel presentare progetti che siano validamente contribuibili", ha dichiarato Sestito, portando proprio la ricerca come settore in cui "il relativo sottodimensionamento" porta ad "ottenere una quota di finanziamento relativamente contenuta".Spesso infatti accade che "molti ricercatori italiani scelgono di usare i fondi ottenuti per loro merito individuale in strutture che non fanno capo al nostro Paese perché in queste strutture non italiane riescono a sviluppare meglio i loro progetti".Il capo del servizio struttura economica di Bankitalia infine ricordato che rispetto al ciclo precedente,: due, il Molise e la Sardegna "passano dallo stato di Regioni in transizione allo stato di Regioni meno sviluppate" e l'Umbria e le Marche "passano da regioni più sviluppate allo stato intermedio (cioè tra le regioni in transizione)".