Renergetica valuta espansione in Mafia Island, Tanzania

(Teleborsa) -S.p.A. si è aggiudicata il bando internazionale emesso da(Tanzania Electric Supply Company Limited) e sta valutando la documentazione contrattuale avente ad oggetto servizi di consulenza per lo sviluppo di una rete ibrida (solare/eolica/diesel) in. Renergetica,Mafia Island è la più grande di nove isole dell'omonimo arcipelago, con una superficie di 394 km² conta una popolazione di circa 40.800 abitanti, di grande attrazione turistica e patrimonio ambientale e vuole basare la sua sussistenza elettrica sulle energie rinnovabili integrandole in un sistema ibrido in grado di garantire continuità.