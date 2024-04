L'oro si spinge su nuovo record storico

(Teleborsa) - E' di nuovol'oro, che è volato a su un nuovo, in rialzo dello 0,4% rispetto a ieri e del 9,5% da inizio anno. L'accelerazione si è registrata soprattutto nell'ultimo mese, in vista della prospettiva di politiche più accomodanti da parte delle banche centrali. Ilin consegna giugno 2024 invece scambia a, in rialzo dell'1,13%, rispetto ad un masismo raggiunto di 2.287,35 dollari.A sostenere l'impennata del metallo prezioso concorrono, oltre alle, anche le aspettative di un, alimentate anche dai recenti dati sule sul, che confermano il buono stato di salute dell'economia USA. L'ISM manifatturiero, infatti, si è riportato in zona espansione a 50,3 punti dai 47,8 del mese precedente, mentre il PMI manifatturiero è sceso a 51,9 punti, ma resta in zona espansione. Nello stesso tempo, il PCE index, una misura dell'inflazione più osservata dalla Fed, pubblicato scorsa settimana, ha confermalo un allentamento delle pressioni inflazionistiche, rafforzando l'att4esa di un futuro taglio die tassi.Queste sollecitazioni hanno i, con un dollar index cha ha raggiunto quota 104,675 (-0,08%) e conferma il progressivo indebolimento della valuta americana in vista di un possibilefra giugno e settembre., raggiungendo nuovi massimi storici in prossimità dei 2.300 dollari, sia per la svalutazione del dollaro, verso il quale mantiene una correlazione inversa, sia per un, dal momento che l'oro ha anche una correlazione inversa rispetto ai rendimenti dei Treasury.La Fed potrebbe, ma i dati positivi in arrivo nell'ultimo periodo hanno rafforzato l'attesa di un. Nell'arco dell'anno saranno complessivamente- secondo quanto desunto dai dot plots della Fed, per un totale didi correzione rispetto all'attuale livello dei tassi di interesse.Nel frattempo, lapur temporaneamente impattata da un aumento dei prezzi,e così dovrebbe restare per tutto il 2024, anche per effetto di un aumento della domanda verso i cosiddetti(beni rifugio). Il 2023 è stato un anno record per l'oro anche sulla scia dei, che stanno proseguendo gli acquisti.