BFF Banking Group firma accordo per acquisto 100% di IOS Finance

BFF Banking Group

(Teleborsa) -ha firmato, in data odierna 10 aprile 2019, il contratto di compravendita delle azioni (cosiddetto shares Sale and Purchase Agreement - "SPA") per il 100% del capitale sociale di, E.F.C., S.A., società che fornisce servizi di gestione del credito e di factoring pro-soluto verso i fornitori del Sistema Sanitario Nazionale e altri enti della Pubblica Amministrazione in Spagna.A seguito della rinuncia al diritto di prelazione (cosiddetto Right of First Refusal – "ROFR") da parte dell'azionista di minoranza non partecipante all' Accordo del 27 marzo , detentore del 27,6% del capitale sociale di IOS Finance, lo SPA è stato sottoscritto da tutti gli azionisti di IOS e ha per oggetto il trasferimento a BFF delle azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale di IOS Finance.Il perfezionamento dell’operazione è subordinato al nulla-osta della Banca di Spagna e alla notifica alla Banca d’Italia.