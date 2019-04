Banche, Parlamento UE: via libera a pacchetto misure per ridurre rischi

(Teleborsa) -delal cosiddettocioè quella serie didalla Commissione Ue, infatti, si introduce un livello minimo di capacità di assorbimento delle perditeche consentirà anche alle banche, straniere incluse, di essere risolte senza scossoni al sistema.E viene introdotto un nuovoche costringe le banche a finanziare le attività di lungo termine con fonti stabili. Ma per garantire che le banche siano trattate in modo proporzionale, in funzione del loro profilo di rischio e dell'importanza sistemica, i deputati hanno assicurato che glisaranno soggetti a requisiti semplificati perper far fronte ad eventuali