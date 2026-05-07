Dazi: Ue non approva intesa con gli Usa, nuovo round di colloqui

il 19 maggio

(Teleborsa) - Niente via libera all'intesa tra Ue e Usa sui dazi, alla fine del round negoziale tra Consiglio, Commissione e Eurocamera.



Dopo oltre cinque ore di dibattito interistituzionale - il cosiddetto trilogo - le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio per un secondo round negoziale. "Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità", ha sottolineato il presidente commissione Commercio dell'Eurocamera Bernd Lange.



La presidenza cipriota, in rappresentanza del Consiglio, e il Parlamento europeo hanno avuto uno scambio di opinioni su tutte le questioni ancora in sospeso, consentendo ai due colegislatori di compiere progressi su una serie di aspetti delle proposte.



I lavori proseguiranno a livello tecnico, con l'obiettivo di organizzare un altro trilogo politico il prima possibile, ossia il prossimo 19 maggio a Strasburgo.



"Come confermato dai leader dell'Ue, il Consiglio si impegna a procedere rapidamente all'attuazione della dichiarazione congiunta Ue-Usa, nel pieno rispetto della procedura legislativa ordinaria. Siamo pienamente determinati a proseguire il nostro dialogo costruttivo con il Parlamento europeo al fine di portare a termine i lavori legislativi il prima possibile", ha detto il ministro cipriota per l'Energia, il Commercio e l'Industria, Michael Damianos.



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