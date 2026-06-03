Eli Lilly e BioNTech avvertono: le riforme sanitarie tedesche possono frenare gli investimenti

(Teleborsa) - Eli Lilly e BioNTech si sono unite al crescente fronte di aziende farmaceutiche che avvertono come le proposte di riforma del sistema sanitario in Germania rischino di indebolire gli investimenti nel Paese.

La statunitense Lilly ha dichiarato che prevede di ridurre della metà il restante ambito di un investimento da 2,5 miliardi di dollari in un impianto produttivo in Germania, eliminando una "substantial portion" dei circa 1.000 posti di lavoro ad alta qualificazione previsti e la parte residua del piano di spesa da 1,5 miliardi di dollari.



"Le misure sanitarie in discussione, che dovrebbero essere votate dal Parlamento tedesco quest’estate, rendono impossibile calcolare gli investimenti in posti di lavoro e impianti produttivi", ha affermato Lilly. "Questa è una rottura della fiducia."



L'azienda ha inoltre precisato che i lavori interni nel sito di Alzey, in Germania, sono già in corso e che 300 dipendenti sono stati assunti, garantendo che l’impianto diventerà operativo.

"La decisione sull’espansione della capacità residua è stata sospesa e dipenderà dal fatto che in futuro riusciremo a trovare condizioni economiche stabili e prevedibili in Germania", ha dichiarato Lilly.



Anche BioNTech, principale biotech tedesca, ha indicato che i futuri investimenti nel Paese dipenderanno in parte dalla capacità dei decisori politici di creare un contesto attrattivo per le aziende farmaceutiche, come dichiarato dalla Chief Commercial Officer Annemarie Hanekamp in un’intervista.



Le aziende del settore stanno intensificando il lobbying contro le proposte, che mirano a ridurre i prezzi dei farmaci in Germania per contenere i costi sanitari. Boehringer Ingelheim GmbH ha già annunciato la cancellazione di investimenti nei siti tedeschi per un valore di 900 milioni di euro (1,04 miliardi di dollari) a causa dell’incertezza nel settore farmaceutico del Paese.







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