Il Decreto fiscale è legge: via libera della Camera con 132 voti favorevoli

(Teleborsa) - La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al ddl di conversione in legge del Decreto fiscale: 132 i voti favorevoli, 81 quelli contrari. Il provvedimento diventa quindi legge non essendo state apportate modifiche rispetto al testo licenziato in prima lettura al Senato.



Tra le misure contenute nel decreto: allargamento della rottamazione quinquies alle multe e ai tributi di regioni ed enti locali; revisione del calendario per l'adesione al concordato preventivo; revisione delle soglie di incremento per gli indici ISA più bassi; correzione della norma sui pagamenti della PA ai professionisti non in regola col fisco con l'introduzione di una soglia di 5.000 euro oltre la quale scatta lo stop; sospensione fino al 30 giugno della cosiddetta tassa sui piccoli pacchi; correzione alla tassazione agevolata sui dividendi.



Il provvedimento nel corso della prima lettura al Senato ha inglobato anche il decreto carburanti bis che conteneva, tra l'altro, la prima proroga al taglio delle accise.

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